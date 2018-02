Meesteroplichtster is al aan derde advocaat toe 17 februari 2018

00u00 0

De zaak tegen de Knokse meesteroplichtster Carine B. (44) werd gisteren met een week uitgesteld door de Brugse raadkamer. Reden: B. is na een maand voorhechtenis al aan haar derde advocaat toe. "En ik heb tijd nodig om het lijvige dossier in te lezen", zegt meester Bram Elyn. Vorige week verlengde de raadkamer al de aanhouding van Sherlyn D. (23), de dochter van B., met een maand. Moeder en dochter werden vorige maand opgepakt in een onderzoek naar grootschalige oplichting. Beiden maakten bij tientallen slachtoffers voor miljoenen euro's buit. Om hun financiële put te dichten verkochten ze spullen op tweedehandswebsites. Ze leverden de materialen evenwel nooit af bij de aankopers. Ook de voorschotten van hun immobiliënkantoor staken de vrouwen in eigen zak. Waarom B. steeds van advocaat verandert, is niet duidelijk.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN