Exclusief voor abonnees Meesten kunnen thuiswerken en kinderen goed combineren 18 mei 2020

00u00 0

Telewerken in lockdown, eventueel in combinatie met preteaching, zal volgens onderzoekers niet voor de gevreesde golf van burn-outs zorgen. We schatten het gevaar daarop vandaag zelfs kleiner in dan drie jaar geleden. KU Leuven, VUB UGent en Odisee Hogeschool bevroegen 2.456 Vlamingen die minstens vier vijfde bleven werken tijdens de lockdown. Daaruit blijkt dat de Vlaming weerbaarder is dan hij zelf denkt. 7 op de 10 geven aan dat de werkdruk even hoog is gebleven of zelfs is afgenomen. We moeten er volgens experts over waken dat we ons "geen burn-out laten aanpraten". (BCL)