Meeste Vlamingen willen twee kinderen

Een meerderheid van de Vlamingen tussen 18 en 50 jaar ziet een gezin met twee kinderen nog steeds als het gewenste gezinsmodel. Dat is al drie decennia het geval, zo blijkt uit het rapport 'Kinderwens in Vlaanderen' van Statistiek Vlaanderen. In 2018 was dit de gezinswens van 57% van de mannen en 55% van de vrouwen. Een kwart wil een gezin met drie of meer kinderen, één op de tien wil het liefst bij één kind houden. De minderheid - 7% van de vrouwen en 8% van de mannen - wil kinderloos blijven.

