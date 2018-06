Meeste Vlaamse cipiers blijven aan de slag 20 juni 2018

70 procent van het gevangenispersoneel en 65 procent van de cipiers die in Vlaamse gevangenissen werken, zijn gisteren effectief ook aan de slag gegaan. Dat becijferde het Gevangeniswezen na de aangekondigde stakingsacties omtrent het voorstel rond de gegarandeerde dienstverlening in de gevangenissen. "Twee op de drie cipiers hebben normaal gewerkt", klinkt het. Al waren er wel enkele gevangenissen zoals Leuven-Centraal, Sint-Gillis en Tongeren waar minder dan de helft van de cipiers kwam opdagen. "In Leuven werkte slechts 19 procent, in Sint-Gillis 40 procent", klikt het. Daarom vaardigde Charles Picqué (PS), burgemeester van Sint-Gillis, gisteren een verordening uit dat er geen enkele nieuwe gedetineerde naar de gevangenis op zijn grondgebied gebracht mag worden. Volgens het Gevangeniswezen zal dat niet mogelijk zijn. "We kunnen de bevelen van de procureur-generaal, de procureur des Konings en de onderzoeksrechters tot opsluiting van gedetineerden in Sint-Gillis niet negeren", luidt het. In sommige gevangenissen namen politiemannen de taken van de cipiers over. "Voorlopig is het nog te doen", klinkt het bij de politievakbonden, die zelf met een staking dreigen als door de cipiersstaking te veel agenten ingeschakeld zouden worden. (KSN)

