Meeste stadsdiensten gewoon open op Vlaamse feestdag 10 juli 2018

De meeste stadsdiensten zijn op woensdag 11 juli, Feest van de Vlaamse Gemeenschap, gewoon open. Zo verloopt de afvalophaling volgens de normale regeling. Ook de containerparken, bibliotheken en stedelijke zwembaden zijn open op 11 juli volgens de gewone zomerregeling. De andere sportinstellingen zijn gesloten. De stedelijke musea en het Maagdenhuismuseum zijn open. Een uitzondering is het Vleeshuis, aangezien dat volgens de reguliere werking open is van donderdag tot zondag. Op www.antwerpen.be staan de openingsuren vermeld per dienst op de webpagina van de dienst zelf.

