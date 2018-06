Meeste Saoedi's vasten niet 14 juni 2018

00u00 0

De Saoedische spelers hebben van de voetbalbond vrijstelling gekregen om tijdens de ramadan toch te eten en te drinken. De uitzondering geldt omdat de ploeg zoveel moet reizen. Tijdens het trainingskamp in Zürich waren er vier spelers die toch vastten. Maar na de oefenwedstrijd tegen Duitsland (2-1-verlies) vorige week vrijdag, gingen ook zij overstag. Bondscoach Pizzi laat de keuze alvast bij de spelers zelf. In Rusland moeten de Saoedi's bovendien langer vasten dan in eigen land. In Sint-Petersburg, waar de dagen langer zijn, is dat ruim 18,5 uur. Het Suikerfeest vindt, afhankelijk van de maanstand, vrijdag of zaterdag plaats. Niet onbelangrijk voor de spelers van Egypte bijvoorbeeld, die vrijdag om 14u tegen Uruguay spelen. (DPB)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Zürich

Uruguay

Egypte

Sint-Petersburg

Duitsland

Rusland

Pizzi

sport