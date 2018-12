Meeste gemeenten blijven kerststal plaatsen 08 december 2018

00u00 0

De meeste Vlaamse gemeenten houden vast aan het plaatsen van een kerststal en dan nog liefst op een prominente plaats. Dat blijkt uit een rondvraag van deze krant. "De kerststal is een traditie en tradities zijn er om in ere te houden", zegt Leuvens schepen Dirk Vansina (CD&V). "Wat ze elders doen, moet men weten, maar wij houden van onze kerststal. Met alles erop en eraan: Jozef, Maria, het kindje Jezus... Het is te zeggen: Jezus ligt er nu nog niet in, want hij is nog niet geboren. Deken De Gendt zal Jezus pas in de kerststal leggen na de kerstmis."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN