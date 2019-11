Exclusief voor abonnees Meeste boetes voor Audi-rijders 18 november 2019

Eigenaars van een Audi staan op één in de boeteranking. 36% van hen kreeg het voorbije jaar minstens één boete in de bus. Dat blijkt uit een onderzoek van veiligheidsinstituut VIAS en de FOD Mobiliteit bij 30.000 Belgen. Op plaats twee staan Volvo- en BMW-rijders, beiden 35%. Skoda (33%) en Mercedes (32%) vervolmaken de top vijf. De bestuurders van de vijf hoogst geëindigde merken legden gemiddeld per persoon minstens 19.000 km af, met Volvo-rijders op kop (gemiddeld 22.237 km). Veel meer dan merken als Toyota en Hyundai onderaan de lijst van verkeersovertreders, met gemiddeld 15.729 en 14.258 kilometer. Enkele merken die hoog eindigen, zijn ook in trek als bedrijfswagen. (CMG)