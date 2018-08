Meeste baby's niet meteen aan de borst 01 augustus 2018

00u00 0

Moedermelk, dat rijk is aan voedings- én antistoffen, wordt weleens het eerste vaccin van de baby genoemd. Toch worden drie op de vijf pasgeborenen -78 miljoen van de 130 miljoen baby's die elk jaar geboren worden -in het eerste uur na de geboorte niét aan de borst gelegd. Zij lopen een groter risico op een vroegtijdige dood en ziekte, zo staat in een rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en Unicef. "Timing is dus alles", klinkt het nog. 87 landen werden bij het onderzoek betrokken. Het slechtst scoren Azerbeidzjan, Tsjaad en Montenegro: daar krijgen slechts 2 op de 10 kinderen binnen het eerste uur moedermelk. Bij ons kiest 78% ervoor te starten met borstvoeding.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN