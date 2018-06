Meestal droog HET WEER 09 juni 2018

De eerste uren hangt er nog veel bewolking en door de hoge luchtvochtigheid is er ook wat nevel en mist. Uiteindelijk breekt de zon er wel door en belooft het uiteindelijk nog vrij zonnig te worden. Het blijft in Vlaanderen de hele dag droog, maar in de Ardennen zijn er een paar zomerse buien mogelijk die in de late namiddag misschien net de taalgrens oversteken. Het is warm in het binnenland bij maxima tot 26 graden. Er staat een zwakke wind uit het noorden tot noordwesten. Aan zee, waar een matige zeewind staat, wordt het niet warmer dan 18 graden.

