Exclusief voor abonnees Meestal droog HET WEER 27 september 2019

00u00 0

Vandaag begint vrij zonnig. Later ontwikkelen er zich stapelwolken en die kunnen aan zee en in het zuiden van het land ook een bui lossen. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt relatief zacht, met maxima rond 19 graden. Er staat een matige zuidwestenwind, met rukwinden tot 60 km per uur.

