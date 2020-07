Exclusief voor abonnees Meestal droog HET WEER 15 juli 2020

00u00 0

Vandaag zijn er opklaringen in de ochtend en is er ruimte voor de zon. Stapelwolken krijgen echter al vlug de bovenhand, waarbij de zon geregeld verstek moet laten gaan. Een plaatselijke regenbui is niet uitgesloten, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Bij een zwakke tot soms matige westen- tot noordwestenwind wordt koele lucht aangevoerd. Het kwik stagneert op slechts 19 graden, in de Ardennen is dat maximaal 15 graden.

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen

Meer over Ardennen

weer

weersvoorspelling