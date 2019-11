Exclusief voor abonnees Meestal droog HET WEER 23 november 2019

00u00 0

Het weekend begint zwaarbewolkt maar overwegend droog. Als er al wat regen valt, dan is dat niet veel, en vooral in het westen van het land. In de loop van de dag wordt het overal droog, maar de bewolking blijft aanwezig, met slechts nu en dan wat zon. Tegen de avond worden de opklaringen breder. Er staat een zwakke tot matige oostenwind. Het wordt daarbij 8 tot 10 graden.

Je hebt 30% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu

Meer over Ardennen

Maxima

weer