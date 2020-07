Exclusief voor abonnees Meestal droog HET WEER 11 juli 2020

00u00 0

Vandaag is het nagenoeg helder in de ochtend en er volgt dan ook een prachtige zonsopgang. De zon kan vrijwel de hele ochtend domineren. Tegen de middag ontstaan er stapelwolken, die vooral na de middag talrijker worden. Lokaal is er een regenbui mogelijk, maar op veel plaatsen blijft het droog. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind liggen de maxima rond 19 graden.

