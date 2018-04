Meestal droog HET WEER 13 april 2018

00u00 0

Vanochtend is het lokaal mistig, maar uiteindelijk wordt het vrij zonnig met vooral sluierbewolking. Na de middag ontstaan er wel meer en meer stapelwolken, maar het blijft overwegend droog. Een lokaal buitje is echter niet uitgesloten, en die kans is het grootst in het zuidoosten van het land. De maxima liggen rond 18 graden, en er staat een matige zuidwestenwind. Vanavond trekken de wolkenvelden weg richting kust en klaart het uit. De rest van de nacht blijft het droog en vrijwel helder in het hele land. De minima liggen rond 8 graden in Vlaanderen en er ontstaat nevel of mist. Vooral in het westen van het land kan het mistig worden.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Vlaanderen

weer