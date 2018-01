Meestal droog HET WEER 00u00 0

De dag zou op sommige plaatsen met wat zon kunnen beginnen, maar op de meeste plekken is er vrij veel bewolking. Het is wel koud, met lichte grondvorst tijdens de eerste uren van de voormiddag. In de loop van de dag zal de bewolking nog aandikken, maar het blijft wel droog. De temperaturen klimmen tot 8 of 9 graden, en 6 graden in de Hoge Venen. De wind is geruimd naar het zuiden en is zwak, waardoor we het schrale gevoel een beetje kwijt zijn.

