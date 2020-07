Exclusief voor abonnees Meest veelbelovende coronamedicijn zowat volledig opgekocht door VS 02 juli 2020

00u00 0

De Amerikaanse regering heeft het grootste deel van de productie van het coronamedicijn remdesivir gereserveerd. Dat wordt beschouwd als één van de meest veelbelovende middelen voor ernstige coronasymptomen. Studies hebben aangetoond dat het de ziekenhuisopname kan verkorten. Een overeenkomst met biotechbedrijf Gilead Sciences voorziet in de aankoop van doses voor meer dan 500.000 behandelingen. Dat is het gehele productievolume voor juli en 90% van het volume voor augustus en september. "Er blijft niets over voor Europa", zei farmaceutisch expert Andrew Hill van de Britse Universiteit van Liverpool daarover. Een woordvoerder van Gilead wilde daarover geen commentaar geven.