Meest stijlvolle man van 2017 is Tom Hiddleston

Hij klopte toppers als David Beckham, Harry Styles, Zayn Malik en Shawn Mendes, maar volgens de 2 miljoen fans die hun stem uitbrachten was het meer dan duidelijk: Tom Hiddleston (36) is de meest stijlvolle man van 2017. Het Amerikaanse blad 'GQ' houdt jaarlijks een poll waarin het op zoek gaat naar de ster die het best gekleed gaat. Hiddleston volgt tennisser Roger Federer op. De jury looft hem voor zijn strakke pakken, die het leeuwendeel van zijn garderobe lijken uit te maken. Hiddleston kennen we van de reeks 'The Night Manager' en als Loki in de 'Thor'- en 'The Avengers'-films. Hij is ook de ex van Taylor Swift en wordt getipt om Daniel Craig op te volgen als James Bond. (TC)

