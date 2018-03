Meest gefotografeerde vogeltje van het weekend 19 maart 2018

De meest gefotografeerde ster van het voorbije weekend is... een vogeltje van 15 centimeter. In het Oost-Vlaamse Evergem stonden vogelspotters uit alle windstreken rijendik om een grijze junco (foto) te zien. "Een unicum", zegt ornitholoog Gerald Driessens. "Deze Noord-Amerikaanse zangvogel werd nooit eerder gespot in ons land." Waarschijnlijk is het diertje op zijn vlucht naar het zuiden uit koers geraakt boven de oceaan en op een schip richting Europa beland. "We hebben volwassen mannen elkaar euforisch in de armen zien vliegen omdat ze hem hadden gespot", zegt Katrien Van Baeveghem, die het diertje als eerste ontdekte in haar tuin. "Honderden vogelspotters hebben we hier al gezien." (ASD)

