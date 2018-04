Meest capabele 27 april 2018

Het aantal ministerposten gelijk verdelen tussen mannen en vrouwen, hoe haal je het in je hoofd? Op die manier riskeer je dat bekwame elementen uit de boot vallen. Zet daar toch simpelweg de meest capabele lieden, ongeacht of ze dame of heer zijn. Ik ben honderd procent voor vrouwenemancipatie, maar dit is geen goed voorstel.

Emile Jans, Hoepertingen

