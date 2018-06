Meest aaibare wereldrecord is binnen 04 juni 2018

Had er gisteren op dit veld in het Oost-Vlaamse Wachtebeke iemand een balletje weggegooid en 'apporte' geroepen, dan was dat wellicht niet goed afgelopen. Liefst 303 golden retrievers en hun baasjes kwamen er samen op één plek, en vestigden zo meteen een wereldrecord. Het vorige record stond op 222 golden retrievers, die in Schotland verzamelden.

