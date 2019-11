Exclusief voor abonnees Meesseman zowaar onderuit in Euroleague 28 november 2019

00u00 0

Zeldzame nederlaag van Emma Meesseman en Ekaterinburg in de Euroleague. Gisteren ging de titelverdediger met 89-81 onderuit in Riga. Meesseman scoorde in 23 minuten 11 punten, nam 1 rebound en gaf 3 assists