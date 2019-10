Exclusief voor abonnees Meesseman pikt de draad op bij Ekaterinburg 24 oktober 2019

Nog geen twee weken nadat ze met Washington de WNBA-titel greep en tot meest waardevolle speelster van de Finals werd verkozen, stond Emma Meesseman gisteren alweer op het parket, maar dan met haar Russische club Ekaterinburg, titelverdediger in de Euroleague. En de 26-jarige forward zit nog steeds in MVP-modus: in 20 minuten was ze goed voor 11 punten, nam ze 2 rebounds, gaf ze 5 assists en zorgde ze voor 4 steals. Orenburg was kansloos en ging met 89-67 onderuit