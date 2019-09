Exclusief voor abonnees Meesseman knalt nóg harder: op 1 zege van WNBA-finale 21 september 2019

Goed, beter, Emma Meesseman. Was de 26-jarige Belgian Cat dinsdag al outstanding bij de Washington Mystics, dan was ze donderdag zonder meer de motor van de tweede zege (103-91) in de halve finale van de WNBA-play-offs. Meesseman scoorde 30 punten tegen de Las Vegas Aces, een nieuw persoonlijk record voor de Ieperse, greep 6 rebounds, gaf 4 assists en zorgde voor 2 steals. Meesseman, die net als in game 1 als small forward begon, smeet 5 van haar 7 driepunters binnen en werkte in totaal af aan 57,9 procent.

