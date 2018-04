Meesseman in finale Euroleague, team Wauters out 21 april 2018

Na 33 wedstrijden zonder nederlaag in de Euroleague ontdekte titelverdediger Dinamo Kursk gisteren in het Hongaarse Sopron weer wat verliezen is. Beul van dienst bij Ekaterinburg was onder meer Emma Meesseman, die met 19 punten, 8 rebounds en 3 assists een belangrijk aandeel had in de 77-84-overwinning van haar Russische club in de halve finale. Topscoorster was spelverdeelster Maya Moore, die voor 28 punten, 6 rebounds en 5 assists tekende. Meesseman kan zondag proberen om haar tweede Euroleague-trofee te winnen. In 2016 mocht ze die met Ekaterinburg al in de lucht steken, vorig jaar verloren ze in de halve finale.

