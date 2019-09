Exclusief voor abonnees Meesseman en Mestdagh ontmoeten Las Vegas Aces 17 september 2019

Basketbal

Emma Meesseman en Kim Mestdagh kennen hun tegenstander voor de halve finales van de play-offs in de WNBA. Komende nacht nemen ze het met de Washington Mystics in de eerste partij van een best-of-five op tegen de Las Vegas Aces. Die sloten het seizoen af als vierde, de Mystics als eerste. De eerste twee matchen staan in Washington op het menu, daarna volgen een derde en eventueel vierde duel in Las Vegas. Een mogelijk beslissende vijfde match volgt dan weer in Washington. (VH)