Meesseman blijft foutloos in Euroleague 11 januari 2019

00u00 0

Emma Meesseman blijft met Ekaterinburg foutloos in de Euroleague. De Belgian Cat schudde met haar Russische club Villeneuve d'Ascq af: 100-75. Meesseman was goed voor 13 punten, 4 rebounds en 3 steals. De titelverdediger leidt in groep A