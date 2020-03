Exclusief voor abonnees Meesseman als kampioene naar huis 18 maart 2020

00u00 0

Net als in België besloot de Russische basketbalfederatie gisteren om de competitie definitief stop te zetten. Dat houdt in dat Emma Meesseman met Ekaterinburg zeker is van een vierde landstitel. Van haar club kreeg ze dan ook de toelating om naar huis terug te keren wanneer ze wil. De 26-jarige Ieperse verwacht daar geen problemen bij. Ook de Euroleague, de belangrijkste clubcompetitie in Europa, is stilgelegd maar die zou op een latere datum afgewerkt worden. Ook achter de start van de WNBA, voorzien voor 15 mei, staan vraagtekens. (VH)