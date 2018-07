Meerkamper Sander Maes: "Het BK was eerder gewoon een test" 12 juli 2018

00u00 0

Atletiek

Meerkamper Sander Maes (AVT) trok het voorbije weekend met heel beperkte ambiities richting Brussel om er deel te nemen aan de Belgische pistekampioenschappen alle categorieën. Maes kennende koesterde hij hier en daar wel wat verzuchtingen wat het ook wezen mag. Of er nu echt iets van gekomen is vroegen we hem maar best zelf.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN