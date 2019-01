Meerderheid wil één superminister voor Klimaat 31 januari 2019

De Vlaming is niet tevreden met de inspanningen voor het klimaat van de federale en regionale regeringen. Een overgrote meerderheid vindt dat het tijd is voor een gecoördineerde aanpak. In de groep jongeren van 18 tot 24 jaar zijn zelfs acht op de tien van de ondervraagden te vinden voor een superminister die als enige bevoegdheid het klimaat heeft. De helft van de Vlamingen gaat het klimaatbeleid in mei ook laten meespelen in zijn stemgedrag.

