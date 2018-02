Meerderheid van 80% nodig voor verandering 21 februari 2018

Om een wijziging aan de competitieformule aan te brengen, moet een meerderheid van 80% gevonden worden. Gezien het verschillend stemgewicht en de verschillende belangen van de clubs van de G5 (plus Zulte Waregem), de andere clubs uit 1A en de clubs uit 1B, is het bijzonder moeilijk om een meerderheid van 80 procent te vinden. Daarvoor zijn immers 37 van de 46 stemmen nodig. Vanaf 2020 veranderen de zaken, want dan is nog slechts een meerderheid van 66% - of 31 van de 46 stemmen - vereist. Hoe de stemverdeling momenteel is, zie je hiernaast. (RN)

