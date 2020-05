Exclusief voor abonnees Meerderheid is z'n kot nu écht wel beu 20 mei 2020

Bijna zes op de tien Belgen (57%) hebben moeite om, buiten de essentiële verplaatsingen, thuis te blijven. Dat blijkt uit een bevraging van de UGent bij meer dan 2.000 personen tussen 30 april en 9 mei. In maart was nog maar 38% de 'ophokplicht' beu. Ook afstand houden blijkt steeds lastiger: 49% zegt matig tot veel moeite te hebben met de anderhalvemeterregel (tegenover 38% in maart), 14% ervaart zelfs heel veel moeite. Ondanks al die tegenzin blijft bij velen de burgerzin aanwezig om de regels op te volgen. Bovenal zijn we bang anderen te besmetten. Dat geldt voor 75%, terwijl 61% vreest zelf besmet te raken. Degenen de regels aan hun laars lappen, doen dat vaak uit eenzaamheid. Wie het mentaal moeilijk heeft, kan contact opnemen met Tele-Onthaal op het gratis nummer 106.

