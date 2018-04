Meer zelfstandigen stellen pensioen uit 23 april 2018

In vijf jaar tijd is het aantal zelfstandigen die blijven doorwerken na hun pensioenleeftijd met een derde gestegen, van 78.895 tot 105.328 (+33,5%). Volgens het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) is dat het gevolg van de mogelijkheid om onbeperkt bij te verdienen na de wettelijke pensioenleeftijd of na een carrière van 45 jaar. Ze hoeven daarbij geen pensioen in te leveren. Maar ongetwijfeld spelen ook de lage zelfstandigenpensioenen mee. Gemiddeld krijgen ze vandaag slechts 860 euro per maand, veel minder dan de doorsnee werknemer (1.200 euro) en ambtenaar (2.600 euro). Dat verschil is volgens NSZ-voorzitster Christine Mattheeuws niet te verantwoorden. "Voor ons het essentieel dat de verschillende pensioenstelsels naar elkaar toegroeien (dat is ook een doelstelling van de regering, red.). De ambtenaren zullen dus fors moeten inleveren."

