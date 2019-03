Meer zekerheid? Sp.a-kopman wil vooral "minder belastingen" 25 maart 2019

'Zekerheid. Voor iedereen.' Dat is de slogan waarmee de Vlaamse socialisten naar de verkiezingen trekken. Behalve Joris Vandenbroucke, lijsttrekker voor de Kamer in Oost-Vlaanderen. Hij gaat "voor minder belastingen". Niet meteen de slogan die je bij een socialist zou verwachten, en dat beseft Vandenbroucke zelf ook. "Maar voor mij is dat dé motivatie om de overstap naar het federale niveau te maken", aldus Vandenbroucke, vandaag fractieleider in het Vlaams Parlement. In zijn programma stelt sp.a onder meer een lagere registratiebelasting en erfbelasting voor. "Mensen die de spaarboek en de bescheiden woning van hun ouders erven, betalen de volle pot. Maar wie zijn vermogen in vennootschappen steekt, ontsnapt daaraan. Ik word daar kwaad van." Zijn partij mag dan wel zekerheid beloven voor iedereen, die lagere belastingen zijn niet voor iedereen. "Nee, ik zeg duidelijk dat een kleine groep die vandaag amper bijdraagt meer zal moeten betalen, zodat we de belastingen voor de gewone, werkende mensen kunnen verlagen." (ARA/IVDE)

