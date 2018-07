Meer wordt woestijn 27 juli 2018

Nooit gezien. Het grote meer in het Gentse natuurreservaat Bourgoyen-Ossemeersen is herschapen in een woestijnlandschap. De bodem is door de aanhoudende hitte zelfs gebarsten. In de rand staat hier en daar nog een plasje water met enkele eenzame vogels erin, de rest is al verkast naar meren en rivieren in de buurt. Toch hoeft dit geen ramp te zijn voor het gebied. "De natuur is sterker dan we denken, dit herstelt zich wel met enkele fikse buien", zegt Els Aerts van de Groendienst.

