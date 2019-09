Exclusief voor abonnees Meer wolken HET WEER 03 september 2019

Vandaag hangen er meer wolken over Vlaanderen dan over Wallonië. De bewolking kan soms dik genoeg zijn om voor wat motregen te zorgen, afgewisseld met zonneschijn. De nadruk ligt op het droge weer en tegen de avond wordt het opnieuw zonniger. In het zuiden van het land wordt het het zonnigst en warmst, tot 23 graden. In Vlaanderen halen we maxima tussen 20 en 22 graden. Er staat een matige wind uit het westen tot zuidwesten.

