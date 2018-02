Meer wolken HET WEER 06 februari 2018

We komen uit een koude nacht en deze ochtend is het bij zonsopgang nog lichtjes aan het vriezen. Overdag geraakt de temperatuur maar net aan het vriespunt in de Hoge Venen en tot 2 of 3 graden elders. In tegenstelling tot gisteren en morgen hangt er vandaag wel meer bewolking. In het zuiden trekt het al snel dicht en kan er wat lichte sneeuw vallen, en het is die bewolking die in de loop van de dag dichterbij schuift. Het blijft wel overwegend droog in Vlaanderen. Er staat een zwakke tot matige noordoostenwind die schraal aanvoelt.

