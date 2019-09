Exclusief voor abonnees Meer werknemers krijgen geld als ze naar werk fietsen 21 september 2019

00u00 0

Zo'n 2,8 miljoen werknemers in België hebben binnenkort recht op een fietsvergoeding. 793.000 van hen zullen voor het eerst zo'n vergoeding kunnen krijgen als ze met de fiets van en naar het werk rijden, berekende de christelijke vakbond ACV. Dat is een gevolg van de sociale akkoorden in twaalf sectoren. De meeste nieuwkomers zit in het grootste paritair comité van het land: het Aanvullend Paritair Comité voor Bedienden (PC 200). Ook in onder meer de metaal-, de textiel- en de voedingsindustrie wordt een fietsvergoeding ingevoerd. Voor 360.000 bestaande rechthebbenden verhoogt de vergoeding. Een fietsvergoeding kan oplopen tot 24 cent per kilometer. Gemiddeld zal 17 cent per kilometer worden uitbetaald.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis