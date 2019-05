Exclusief voor abonnees Meer vrouwen verkozen 31 mei 2019

Nergens in het land worden meer vrouwen verkozen dan in Vlaanderen. Het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen heeft berekend hoeveel mannen en vrouwen we naar onze parlementen stuurden. Alleen in het Duitstalige Parlement is het aandeel vrouwen niet gestegen - maar ook niet gedaald. Net als in 2014 telt deze vergadering 36% vrouwen. Het percentage blijft het hoogst (47%) in Vlaanderen. In de Kamer, Brussel en het Europees Parlement ligt het rond de 43%, en een klein beetje lager in het Waals Parlement (41%).

