Exclusief voor abonnees Meer vrouwen dan mannen sluiten contract voor inburgering af 08 april 2020

00u00 0

In 2019 werden in Vlaanderen 22.970 inburgeringscontracten afgesloten. In zo'n contract worden de rechten en plichten uitgelegd aan nieuwkomers die een inburgeringstraject starten. Sinds 2012 is er sprake van een stijgende trend van het aantal afgesloten contracten. Marokkanen, Afghanen en Roemenen zijn de drie nationaliteiten die er in 2019 het vaakst één afsloten.

Je hebt 20% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen