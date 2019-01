Meer vrijheid leidt tot meer testamenten 05 januari 2019

De versoepelde erfregels hebben opvallend veel Belgen ertoe aangezet hun nalatenschap te regelen. De notarissen registreerden 63.094 nieuwe of aangepaste testamenten, het hoogste aantal van de laatste tien jaar. In de nieuwe wetgeving wordt de helft van het vermogen gelijkwaardig verdeeld onder eventuele kinderen, terwijl je met de andere helft mag doen wat je wil. "Vroeger mocht je in een gezin met vier kinderen slechts beslissen over één vierde van je nalatenschap", zegt notaris Bart Van Opstal. "Je hebt dus meer vrijheid. Veel mensen hebben op de nieuwe regels gewacht. Ook in 2019 verwachten we een stijging." Testamenten zijn lang niet alleen een zaak voor ouderen. De notarissen krijgen ook heel wat jongere mensen over de vloer. "Er kunnen nu betere regelingen getroffen worden voor nieuw samengestelde gezinnen, zodat bijvoorbeeld ook stiefkinderen een gelijk deel krijgen."

