Meer vrije beroepers, dus ook meer concurrentie 24 juli 2018

00u00 0

Nooit startten er in ons land meer vrije beroepers - vorig jaar nog bijna 35.000. Maar al die advocaten, kinesisten, en tegenwoordig ook adviseurs, coaches en therapeuten, vissen wel in dezelfde vijver, die niet groter wordt. Een situatie die volgens de Federatie Vrije Beroepen op termijn wel eens onhoudbaar zou kunnen worden. In het bijzonder advocaten, architecten en dierenartsen hebben het steeds moeilijker om rond te komen. Vooral de 25- tot 35-jarigen haken massaal af. (SPK)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN