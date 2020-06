Exclusief voor abonnees Meer voetgangers door het rood (vooral mannen) 23 juni 2020

00u00 0

Er zijn vorig jaar 7% meer voetgangers betrapt terwijl ze een rood licht negeerden dan het jaar ervoor. 1.449 voetgangers kregen een pv. De provincie Antwerpen is koploper met 705 pv's, dan volgt Oost-Vlaanderen (132). In Brussel-Hoofdstad werden 340 voetgangers op de bon gezwierd. 74% van de pv's werd in Vlaanderen uitgeschreven. Mannen waren goed voor 64%. Het negeren van een verkeerslicht voor voetgangers is een inbreuk van de eerste graad en wordt bestraft met een onmiddellijke inning van 58 euro. Als de zaak voor een rechtbank komt, dan kan het een flink pak hoger oplopen.

