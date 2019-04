Exclusief voor abonnees Meer uitgezaaide longkankers te behandelen met immunotherapie 02 april 2019

Een nieuwe combinatie van immunotherapie met chemotherapie moet de overlevingskansen voor patiënten met bepaalde types van zeer moeilijk te behandelen uitgezaaide longkankers vergroten. Het gaat meer bepaald om patiënten met uitgezaaide spinocellulaire longkanker. Dat is de op twee na meest voorkomende kanker in België. Per dag krijgen zo'n zes Belgen te horen dat ze eraan lijden.