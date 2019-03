Meer tickets verkocht voor Jackson-show sinds docu over kindermisbruik 21 maart 2019

In de documentaire 'Leaving Neverland' wordt Michael Jackson weggezet als kindermisbruiker, maar dat deert de ticketverkoop voor een grote tributeshow in Oostende niet. Integendeel. "Sinds de documentaire verkopen we wekelijks twee keer zoveel tickets", zegt de organisator. Op 25 juni is het tien jaar geleden dat Jackson het tijdelijke voor het eeuwige wisselde, en dus wordt op 29 juni in het Kursaal van Oostende 'Michael Jackson Tribute, 10 Years Rest In Peace' georganiseerd. "Eerlijk, wij hebben ons hart vastgehouden", zegt Pieter De Wulf van Comedyshows. "Maar dat bleek nergens voor nodig, want sinds Canvas de docu uitzond op 8 maart, is de verkoop verdubbeld: van 30 à 40 kaartjes in een normale week tot 70 à 80 nu." Hij vermoedt dat de tickets plots gegeerd zijn als een soort tegenreactie. "Fans van Michael Jackson zijn vaak alléén fan van Michael Jackson. Wanneer hij door het slijk wordt gehaald, doen ze er alles aan om dat beeld bij te stellen. Het is geen toeval dat zijn nummers weer in de hitlijsten komen en dat een reportage die zijn onschuld moet bewijzen gretig wordt gedeeld." (MAC)

