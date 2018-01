Meer superflitspalen voor Brussel 26 januari 2018

Het Brussels Gewest heeft beslist dat het meer 'lidars' in gebruik gaat nemen. Dat zijn intelligente flitspalen die verplaatsbaar zijn. "Voorlopig moet het gewest het nog stellen met twee lidar-camera's. In totaal willen we nu zes lidars gaan leasen. Op die manier kunnen we op meerdere plaatsen meer snelheidscontroles houden", zegt de woordvoerder van staatssecretaris Bianca Debaets (CD&V). "In Brussel hebben we zes politiezones, dus het is de bedoeling dat elke zone over zo'n flitspaal zal beschikken. Nu moeten de zones elke keer een aanvraag indienen en wachten tot er eentje vrijkomt. Dat zorgt wel eens voor vertraging." (VDBS)