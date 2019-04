Exclusief voor abonnees Meer subsidies voor Vlaamse 'Erdogan-moskeeën' 02 april 2019

De erkende moskeeën in Vlaanderen hebben vorig jaar 873.539 euro subdidies ontvangen. Dat is een lichte daling tegenover de 899.334 euro in 2017. Maar voor de Diyanet-moskeeën, die door de Turkse overheid gecontroleerd worden, nam het bedrag wel toe, van 525.395 euro in 2017 tot 531.476 euro. Daardoor steeg hun aandeel ook van 58 tot 61%. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Belang heeft opgevraagd. De partij herinnert eraan dat de Turkse autoriteiten de Diyanet-moskeeën gebruiken om te spioneren in de Turkse gemeenschap en zelfs door de Staatsveiligheid van polarisering worden beticht. Ze pleit er dan ook voor om de erkenning - en dus de subsidies - van die "lange arm van Erdogan" te schrappen. Hetzelfde wordt geëist van de moskeeën die aanleunen bij de Turks-islamistische beweging 'Milli Görüs'. Die zagen hun subsidies wel dalen van 83.483 naar 74.624 euro, en hun aandeel van 9 naar 8,5%. (GVV)

