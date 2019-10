Exclusief voor abonnees Meer studenten mogen beginnen aan Geneeskunde 05 oktober 2019

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) gaat zich niet langer houden aan de federale quota die bepalen hoeveel artsen er elk jaar mogen bijkomen. "Als Vlaamse Gemeenschap zijn wij de enigen die die naleven", zegt Weyts. De quota zijn een communautaire twistappel: aan Franstalige kant worden ze jaar na jaar overschreden. In 2017 voerde de Franse Gemeenschap in navolging van Vlaanderen een toelatingsexamen in, maar nog altijd worden meer studenten toegelaten dan er aan het werk kunnen.

