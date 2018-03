Meer spijbelaars in basisonderwijs 27 maart 2018

Het aantal leerlingen dat in Vlaamse basisscholen problematisch afwezig is, blijft stijgen - van 2.957 in het schooljaar 2015-2016 tot 3.004 in het schooljaar 2016-2017. Dat blijkt uit cijfers die Steve Vandenberghe (s.pa) opvroeg bij onderwijsminister Crevits (CD&V). Het gaat om kinderen die minstens 30 halve dagen zonder passende verklaring van de schoolbanken blijven. Vandenberghe geeft toe dat er de afgelopen jaren heel wat inspanningen zijn gedaan. Zo is er een spijbelambtenaar en worden de CLB's sneller ingeschakeld. "Maar het lijkt erop dat dat niet genoeg is", aldus Vandenberghe. Spijbelambtenaar Sarah Neyts nuanceert de cijfers. "Procentueel zien we een status quo." Dat vooral zesjarigen spijbelen, vindt ze niet verrassend. "Veel ouders weten niet goed dat een kind vanaf zes jaar leerplichtig is. Dus ook als het op die leeftijd het laatste kleuterklasje opnieuw moet doen." (FVG)

