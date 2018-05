Meer smileys in de krant a.u.b ;-) ZELFS TAALUNIE VRAAGT HET 08 mei 2018

00u00 0

'Lees je dit ff, a.u.b? ;-) Bedankt!!!' Het ziet er een beetje vreemd uit in de krant, zo'n smiley, want we associëren het eerder met een WhatsApp-berichtje of een mail naar vrienden. Nochtans zouden ze een goede aanvulling kunnen zijn op onze gebruikelijke leestekens, zo vindt de Nederlandse Taalunie - de instelling die moet waken over onze taal. "Het is niet voor niets dat sommige leestekens of smileys zo populair zijn op sociale media. Ze geven een emotie weer die we anders moeilijk kunnen uitdrukken", zegt algemeen secretaris Hans Bennis. Het beste voorbeeld: de knipoog. "Voeg je die toe, dan wijs je onmiddellijk op de ironie. Het lijkt me een ideaal teken voor een kranteninterview. Zo weet je of een politicus een grapje maakt of iets meent." Het verbaast Bennis dat er nog altijd zo'n kloof bestaat tussen het gebruik van taal op sociale media en andere media. Hij sluit daarom niet uit dat gangbare leestekens, zoals de puntkomma, de komma en het dubbele punt, zullen verdwijnen. (FT)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN